Гендиректор «Уфы»: будем играть с самой крепкой командой ФНЛ. Какая может быть недооценка?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге» в преддверии стыковых матчей чемпионата России.



«Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка? У нас всё время всё на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идём по очень серьёзному кругу», — приводят слова Газизова «Известия».



Первый переходный матч чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» состоится сегодня, 25 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Уфа». Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ: