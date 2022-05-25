В «Химках» подтвердили, что Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник Резиуан Мирзов не полетел с командой на стыковой матч в Хабаровск.
«Мирзов действительно не полетел с командой в Хабаровск на первый стыковой матч, но он остался в Москве исключительно по физическим показаниям.
Дальнейшее будущее Мирзова в команде? Пока мы не комментируем будущее наших футболистов. До конца стыковых матчей контракты мы не обсуждаем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» рассматривают возможность расстаться с полузащитником Резиуаном Мирзовым в летнее трансферное окно. Причина — недопонимание между игроком и главным тренером подмосковной команды. Вдобавок футболист не полетел с командой на матч со «СКА-Хабаровск».
Первый стыковой матч за право участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023 «СКА-Хабаровск» — «Химки» состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:30 мск.
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