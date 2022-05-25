«Мы — чемпионы». Балотелли отреагировал на победы «Милана» и «Ман Сити» в Серии А и АПЛ

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли отреагировал на чемпионство «Милана» в Италии и победу «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.



«Мы — чемпионы. Почти забыл, простите! Я люблю вас», — написал Балотелли на своей странице в соцсетях и приложил свои фото в форме «Милана» и «Манчестер Сити».

Фото: соцсети Марио Балотелли

Напомним, Балотелли выступал за «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год, а в составе «Милана» играл с 2013 по 2016 год. В составе «горожан» форвард стал чемпионом Англии (сезон-2011/2012), а также выиграл Кубок (сезон-2010/2011) и Суперкубок (2012) страны.



В прошлом году Балотелли заключил контракт с «Адана Демирспор». В сезоне-2021/2022 31-летний итальянский форвард принял участие в 31 матче чемпионата Турции, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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