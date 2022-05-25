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Бурак Йылмаз ведёт переговоры о подписании контракта с «Реймсом»

Бурак Йылмаз ведёт переговоры о подписании контракта с «Реймсом»
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Турецкий нападающий Бурак Йылмаз, который по окончании этого сезона покинул «Лилль», ведёт переговоры о подписании контракта с «Реймсом». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, турецкий нападающий рассчитывает на соглашение сроком на два сезона. Сам Бурак Йылмаз отдаёт предпочтение переходу во французский клуб, несмотря на наличие других предложений от европейских клубов.

В нынешнем сезоне 36-летний турецкий форвард провёл за «Лилль» 40 матчей во всех турнирах. Он забил семь голов и сделал пять результативных передач. В сезоне-2020/2021 Бурак Йылмаз стал чемпионом Франции в составе «Лилля».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого нападающего в € 2,3 млн.

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