Аленичев: кажется, у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли. Не в его пользу

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о наставнике красно-белых Паоло Ваноли, а также высказался о выступлении московской команды в сезоне-2021/2022.



«Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части всё показала. Мне непонятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится.



Сезон в любом случае провален — однозначно. Особенно больно видеть такую игру в год столетия. Рассчитывали на место в двойке и борьбу с «Зенитом», а получили десятое место. Да, победа в финале Кубка немного поднимет настроение болельщикам, но она никак не скрасит сезон. Тем более эту победу нужно ещё добыть. Для «Динамо» это тоже будет важнейший матч — они не выигрывали трофеев с 1995 года, а чемпионскую гонку с «Зенитом» не выдержали», — приводит слова Аленичева Sport24.

Ваноли ответил на вопрос, чего не хватает «Спартаку»: