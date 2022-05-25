Тренер «Фейеноорда» заявил, что удивится, если «Рома» будет играть от обороны в финале ЛК

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал, чего ожидает от финального матча Лиги конференций с «Ромой».

«Мы знаем, чего ожидать, но всякое бывает. Иногда тренер соперника готовит какой-то сюрприз. Мы просмотрели много матчей «Ромы», так что, надеюсь, основательно подготовились к игре.

Как я только что сказал голландской прессе, даже если соперник подготовит сюрприз, в этом сезоне мы провели уже 55 матчей, так что не думаю, что нас можно чем-то удивить.

Мы просмотрели много игр с участием «Ромы», и эта команда почти всегда играет в одном ключе. Меня удивит, если в среду они будут действовать от обороны. Предполагаю, что соперник будет стараться выполнять длинные передачи за спины нашим защитникам.

Как себя чувствует основной вратарь? Состояние Бейло всё лучше. Он уже неделю тренируется с нами без каких-либо проблем. Если обойдётся без сюрпризов, он будет полностью готов к матчу. Так что очень высоки шансы на то, что Юстин сыграет», – приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.