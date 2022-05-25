Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Ответные встречи пройдут 28 мая.
«Химки» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.
«Уфа» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.
Напомним, «Химки» проведут домашний матч со «СКА-Хабаровск» 28 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. В тот же день «Уфа» на своём поле сыграет с «Оренбургом», начало — в 16:00 мск.
- 25 мая 2022
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:29
-
12:24
-
12:14
-
12:01
-
11:54
-
11:51
-
11:31
-
11:30
-
11:23
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:32
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
08:59
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
06:57
-
06:33