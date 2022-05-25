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Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Ответные встречи пройдут 28 мая.

«Химки» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

Напомним, «Химки» проведут домашний матч со «СКА-Хабаровск» 28 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. В тот же день «Уфа» на своём поле сыграет с «Оренбургом», начало — в 16:00 мск.

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