Объявлены судейские назначения на ответные стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Ответные встречи пройдут 28 мая.

«Химки» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

Напомним, «Химки» проведут домашний матч со «СКА-Хабаровск» 28 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. В тот же день «Уфа» на своём поле сыграет с «Оренбургом», начало — в 16:00 мск.