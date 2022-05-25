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Лапорта: игроки, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», согласились на рабство

Лапорта: игроки, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», согласились на рабство
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о контрактах футболистов с «ПСЖ».

«Кому не нравится Неймар? Он исключительный футболист. У него контракт с «ПСЖ», осталось четыре-пять лет. Футболисты, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», практически согласились на рабство за деньги. За парижским клубом стоит государство, у них много денег.

Если ушедшие игроки и вернутся в «Барселону», то только бесплатно. Мы не состоянии совершать такие трансферы. Даже если бы у нас были средства, мы бы этого не сделали. Это было бы иррационально», — приводит слова Лапорты L’Esportiu.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2021/2022. Ранее клуб продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе, который был близок к переходу в «Реал».

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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