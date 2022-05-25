«Саутгемптон» может уволить Ральфа Хазенхюттля с поста главного тренера клуба

«Саутгемптон» рассматривает возможность увольнения главного тренера клуба Ральфа Хазенхюттля. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Саутгемптон» финишировал на 15-м месте. Руководство клуба также рассматривает вариант, при котором Хазенхюттль может остаться, но весь его тренерский штаб покинет команду. Об этом сообщает The Sun.
В сообщении отмечается, что мажоритарные владельцы «Саутгемптона» — Sport Republic — недовольны плохой игровой формой клуба. Начиная с марта 2022 года «Саутгемптон» пропустил 24 мяча в 10 матчах Премьер-лиги. И хотя 16 апреля «святые» сумели одолеть на своём поле «Арсенал» со счётом 1:0, они рисковали быть втянутыми в борьбу за выживание.
Болельщики «Саутгемптона» скандировали «ты будешь уволен утром» в адрес Хазенхюттля во время матча с «Брентфордом» 7 мая, который «Саутгемптон» проиграл со счётом 0:3.
Команда под руководством Ральфа Хазенхюттля два сезона подряд завершает чемпионат на 15-м месте в турнирной таблице.
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