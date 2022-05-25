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«СКА-Хабаровск» — «Химки»: составы команд на первый стыковой матч чемпионата России

«СКА-Хабаровск» — «Химки»: составы команд на первый стыковой матч чемпионата России
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Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Химок» на первый стыковой матч чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Химки».

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эммерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.

Ответный стыковой матч чемпионата России «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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