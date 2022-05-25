Исполнительный директор «Сити» заявил, что Холанд присоединился к клубу не из-за денег

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд решил перейти в английский клуб из дортмундской «Боруссии».
«Холанд выбрал нас. Вы видели сумму трансфера, и она очень разумна. Зарплата, которую мы ему платим, — это то, что мы можем себе позволить, и то, на что он имеет право.
Мы объяснили ему суть проекта, но «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария» или мадридский «Реал» могли предложить ему больше денег. Он решил, куда хочет перейти, и мы счастливы.
Мы сосредоточены на футболе, на том, чтобы хорошо играть и побеждать, а не на звёздных игроках. Нам не хватало центрального нападающего.
У нас был такой впечатляющий игрок, как Серхио Агуэро. Мы потратили больше года на поиски замены, и Холанд – именно тот, кто нам нужен», — приводит слова Сориано Daily Mail.
- 25 мая 2022
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