Обамеянг рассказал, за счёт чего «Барселона» может вернуться на прежний уровень

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился мнением о молодых футболистах каталонской команды.
«В команде есть много невероятно талантливых молодых футболистов, которым просто нужно работать, верить в себя и добираться своих целей. Когда ты молод, то чем больше играешь, тем увереннее себя чувствуешь. Вот почему «Барселона» воспрянет. У этой команды невероятный потенциал. Педри, Ансу, Гави — у каждого из них есть что-то особенное. Они выступают за «Барселону» с юных лет, этим можно гордиться.
Мне придётся много работать, но надеюсь, что я проведу отличный сезон. Это моя цель. Хочу оставаться в этом клубе как можно дольше, постараюсь выложиться по полной», — приводит слова Обамеянга Sport.es.
«Вильярреал» обыграл «Барселону» и завоевал путёвку в ЛК:
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