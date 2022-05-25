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Директор «Сити»: мы взяли 11 трофеев за последние годы, а «МЮ», потратив больше – 1 или 2

Директор «Сити»: мы взяли 11 трофеев за последние годы, а «МЮ», потратив больше – 1 или 2
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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано отметил, что за последнее десятилетие «Манчестер Юнайтед» потратил значительно больше денег, чем «Сити», и не сумел добиться какого-либо успеха, в отличие от его клуба.

«Если вы посмотрите на доходы английских клубов, то самые большие доходы у «Манчестер Юнайтед». Они зарабатывают на € 130 млн больше, чем «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Мы не владеем большим количеством денег, чем они. На самом деле у нас их меньше. Сколько денег потратил «Юнайтед» за последние годы и сколько потратил «Сити»?

Если вы проанализируете это, то увидите, что «Манчестер Юнайтед» потратил больше, но при этом «Сити» за последние несколько лет завоевал 11 трофеев, а «Юнайтед» — один или два — и ни одного чемпионского», — приводит слова Сориано Daily Mail.

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