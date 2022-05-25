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«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Мохамедом Эльнени

«Арсенал» продлил контракт с полузащитником Мохамедом Эльнени
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Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

29-летний египетский футболист присоединился к «Арсеналу» в зимнее трансферное окно 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». Он провёл за «канониров» 147 матчей, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

«Я люблю этот клуб и чувствую себя частью семьи «Арсенала». Я хочу продолжить работу в этом удивительном клубе и удивительной семье, и я очень счастлив и очень рад тому, что остаюсь», — приводит слова Эльнени пресс-служба клуба.

О сроке нового контракта не сообщается.

В нынешнем сезоне Мохамед Эльнени провёл за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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