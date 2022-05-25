Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» может вернуть на должность главного тренера Люсьена Фавра

«Ницца» может вернуть на должность главного тренера Люсьена Фавра
Комментарии

Швейцарский специалист Люсьен Фавр может вернуться на пост главного тренера французской «Ниццы». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер подумывает о том, заменить нынешнего главного тренера клуба Кристофа Галтье на швейцарского специалиста.

Люсьен Фавр возглавлял «Ниццу» с 2016 по 2018 год, перед тем как стать главным тренером дортмундской «Боруссии».

Сообщается, что Фавру ещё предстоит принять определённое решение о своём будущем, поскольку ходило много слухов о его возможном возвращении в другой немецкий клуб, которым он ранее руководил — «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Также в сообщении отмечается, что кандидатура Кристофа Галтье рассматривается как потенциальная замена Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022