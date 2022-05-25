«Ницца» может вернуть на должность главного тренера Люсьена Фавра

Швейцарский специалист Люсьен Фавр может вернуться на пост главного тренера французской «Ниццы». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер подумывает о том, заменить нынешнего главного тренера клуба Кристофа Галтье на швейцарского специалиста.
Люсьен Фавр возглавлял «Ниццу» с 2016 по 2018 год, перед тем как стать главным тренером дортмундской «Боруссии».
Сообщается, что Фавру ещё предстоит принять определённое решение о своём будущем, поскольку ходило много слухов о его возможном возвращении в другой немецкий клуб, которым он ранее руководил — «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Также в сообщении отмечается, что кандидатура Кристофа Галтье рассматривается как потенциальная замена Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».
- 25 мая 2022
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