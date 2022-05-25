Жозе Моуринью: я не рад, что был прав относительно тяжёлого положения «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, возглавлявший «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год, высказался о ситуации в стане «красных дьяволов».
«Конечно, в Англии у меня прочная связь с «Челси». Я руководил командой в общей сложности шесть лет. Но у «Манчестер Юнайтед» особенные болельщики. В клубе множество хороших людей. Я не рад, что был прав относительно тяжёлого положения манкунианского клуба. Я хотел бы ошибаться, но знал, что был прав.
Первое, что нужно изменить в «Манчестер Юнайтед», — это менталитет и организацию. Пока этого не произошло. Я знал, что мой уход не решит проблемы клуба. Я желаю «красным дьяволам» всего наилучшего и надеюсь, что они справятся со всеми проблемами», — приводит слова Моуринью BT Sport.
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