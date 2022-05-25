Певица МакSим выступит на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» в «Лужниках»

Певица МакSим выступит на финале Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо», сообщает исполнительница на своей странице в соцсетях.

Фото: соцсети МакSим

Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, которые исполняют композицию на домашних матчах «Спартака».

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок страны с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом». Чаще всего побеждал в Кубке страны московский «Локомотив» — девять раз.