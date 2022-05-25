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Вратарь «Химок» Лантратов толкнул болбоя. Видео

Вратарь «Химок» Лантратов толкнул болбоя. Видео
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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов толкнул мальчика, подающего мячи, во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1, идёт второй тайм). Болбой после столкновения с вратарём упал на землю.

Первый переходный матч чемпионата России «СКА-Хабаровск» в эти минуты идёт на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «СКА-Хабаровск» — «Химки».

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Начало первой встречи между ними — сегодня, 25 мая, в 17:30 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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