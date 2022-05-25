Вратарь «Химок» Лантратов толкнул болбоя. Видео
Поделиться
Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов толкнул мальчика, подающего мячи, во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1, идёт второй тайм). Болбой после столкновения с вратарём упал на землю.
Первый переходный матч чемпионата России «СКА-Хабаровск» в эти минуты идёт на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «СКА-Хабаровск» — «Химки».
Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Начало первой встречи между ними — сегодня, 25 мая, в 17:30 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 25 мая 2022
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:35
-
13:14
-
13:12
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:29
-
12:24
-
12:14
-
12:01
-
11:54
-
11:51
-
11:31
-
11:30
-
11:23
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:32
-
10:32
-
10:15
Партнерский контент