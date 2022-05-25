«Црвена Звезда» больше не заинтересована в услугах Артёма Дзюбы
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб больше не заинтересован в услугах бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Црвена Звезда» больше не интересуется Артёмом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — приводит слова Терзича «РБ Спорт».
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13). В сезоне-2021/2022 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. 22 мая Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба.
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