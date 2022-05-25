Игроки «СКА-Хабаровск» вступились за болбоя, которого толкнул Лантратов

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов толкнул мальчика, подающего мячи, во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск». Болбой после столкновения с вратарём упал на землю.

Игроки армейцев встали на защиту парня.

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ со счётом 1:0. Единственный гол На 14-й минуте матча забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон.



Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. В других стыковых играх встретятся «Оренбург» и «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».