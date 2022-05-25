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Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча

Вратарь «Химок» Лантратов извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча
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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов обнял мальчика, подающего мячи, и извинился перед ним после первого стыкового матча чемпионата России сезона-2021/2022 с клубом «СКА-Хабаровск».

Напомним, во время встречи вратарь гостей толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю.

Матч, прошедший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 14-й минуте забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон. Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск.

В других стыковых играх встретятся «Оренбург» и «Уфа». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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