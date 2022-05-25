Арбитр Федотов объяснил, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с болбоем

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с участием голкипера «Химок» Ильи Лантратова, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).
Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою и извинился.
«Лантратова не удалили за толчок мальчика, потому что с его стороны не было агрессии. Плюс это матчи на вылет, начали бы потом кричать, что он это несерьёзно, что парень упал сам. Да, в матче чемпионата это было бы удаление, но тут жёлтая мне тоже понятна: для красной карточки нужно, чтобы было агрессивное действие, чтобы вратарь серьёзно толкнул болбоя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 мая 2022
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