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«Все в Хабаровске хотели увидеть победу СКА». В «Химках» высказались об эмоциях Лантратова

«Все в Хабаровске хотели увидеть победу СКА». В «Химках» высказались об эмоциях Лантратова
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал эпизод, в котором голкипер подмосковной команды Илья Лантратов толкнул болбоя хабаровского клуба.

«Эпизод с Лантратовым и Григалавой не видел. Будем разбираться. Надо с холодной головой подойти, а ребята должны выполнить задачу. Санкции Лантратову за поведение? Не могу сейчас сказать. Надо смотреть в эпизоде. Эмоции захлёстывают всех и каждого. Там была затяжка от болбоев: мы понимаем, что все в Хабаровске хотели увидеть победу СКА. Их действия можно этим оправдать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ со счётом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте матча забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон.

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