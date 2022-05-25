Ал. Мостовой объяснил причины поражения «Химок» в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат первого стыкового матча чемпионата России «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0).

«Сказывается перелёт. Плюс искусственное поле. Эти два фактора влияют на состояние и накладывают свой отпечаток. Они же туда не полетели за неделю, а прилетели — сыграли — и назад. Я ничему не удивлён. Хорошо, что один забили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Начало первой встречи между ними — сегодня, 25 мая, в 17:30 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».