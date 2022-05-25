«Нормальный рабочий процесс». Мостовой — об инциденте с Лантратовым и болбоем из СКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал конфликт, возникший между голкипером «Химок» Ильёй Лантратовым и болбоем во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).

«В футболе всё бывает, как и в любом виде спорта: можно и материть и что угодно — это нормальный рабочий процесс. Ничего страшного в этом нет. На это ещё обращать внимание — ну хватит. Я за свою жизнь столько видел, как эти мячи прятали и не выдавали, в итоге орали и кричали — что толку? Все это знают, что в конце матча даётся установка, чтобы мячи не выкидывали, если счёт нормальный. Поорали, покричали — это часть игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.