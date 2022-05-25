Александр Гришин высказался о возможном выкупе контракта Языджи у «Лилля» за € 12 млн

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный выкуп атакующего полузащитника Юсуфа Языджи у французского «Лилля» после полугодовой аренды в армейском клубе.

«Всё зависит от того, хочет ли играть Языджи в России. Все понимают, что у нас в ближайший год еврокубков не будет. Думаю, что будут долгие переговоры. Если обе стороны это устроит, то почему нет?

Стоит ли ЦСКА платить € 12 млн за нестабильного Языджи? По деньгам я не знаю. Если игрок столько стоит, значит, ему столько заплатят.

Что будет с этим трансфером, если уйдёт Алексей Березуцкий? Я думаю, что Алексей ещё поработает. Год – это маленький срок для того, чтобы сформировать команду. Здесь нужно спрашивать у тренера, нужен ли ему Языджи или нет. Двоякая ситуация. Если Березуцкий остаётся, то Языджи нужен ЦСКА», – приводит слова Гришина «Спорт день за днём».