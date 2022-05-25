Александр Гришин высказался о возможном выкупе контракта Языджи у «Лилля» за € 12 млн

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный выкуп атакующего полузащитника Юсуфа Языджи у французского «Лилля» после полугодовой аренды в армейском клубе.
«Всё зависит от того, хочет ли играть Языджи в России. Все понимают, что у нас в ближайший год еврокубков не будет. Думаю, что будут долгие переговоры. Если обе стороны это устроит, то почему нет?
Стоит ли ЦСКА платить € 12 млн за нестабильного Языджи? По деньгам я не знаю. Если игрок столько стоит, значит, ему столько заплатят.
Что будет с этим трансфером, если уйдёт Алексей Березуцкий? Я думаю, что Алексей ещё поработает. Год – это маленький срок для того, чтобы сформировать команду. Здесь нужно спрашивать у тренера, нужен ли ему Языджи или нет. Двоякая ситуация. Если Березуцкий остаётся, то Языджи нужен ЦСКА», – приводит слова Гришина «Спорт день за днём».
- 25 мая 2022
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:59
-
14:52
-
14:52
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:36
-
13:35
-
13:14
-
13:12
-
13:01
-
12:49
-
12:47
-
12:29
-
12:24
-
12:14
-
12:01