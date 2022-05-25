Сергей Юран: главной задачей было довезти из Хабаровска всех игроков «Химок» живыми

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Всё нормально. Готовимся к игре в Москве, на своём стадионе и на великолепном поле.



Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы — это самое главное», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск.