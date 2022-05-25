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Появилось видео примирения вратаря «Химок» Лантратова и болбоя «СКА-Хабаровск»

Появилось видео примирения вратаря «Химок» Лантратова и болбоя «СКА-Хабаровск»
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Появилось видео примирения голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова и болбоя клуба «СКА-Хабаровск».

Напомним, во время первого стыкового матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0) вратарь гостей толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю.

После матча Лантратов обнял мальчика, подающего мячи, и извинился перед ним.

«Хороший мальчик», — говорит на видео болбой хабаровского клуба.

Единственный гол в сегодняшнем матче на 14-й минуте забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в подмосковных Химках. В другом стыковом матче встретятся «Оренбург» и «Уфа».Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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