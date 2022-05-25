«Полдела сделали». Тренер «СКА-Хабаровск» обратился к игрокам после победы над «Химками»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский обратился к игрокам своей команды в раздевалке после первого стыкового матча чемпионата России с подмосковными «Химками» (1:0).



«Полдела сделали. Остаётся самое сложное. Горжусь вами — игрой, самоотдачей», — сказал Поддубский, после чего поаплодировал команде.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «СКА-Хабаровск».

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках. Начало встречи — в 14:00 мск. Другая пара в стыковых играх — «Оренбург» — «Уфа». Начало первой встречи между ними — сегодня, 25 мая, в 17:30 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».