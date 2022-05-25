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Неймар заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ»

Неймар заявил, что не собирается уходить из «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что не собирается покидать французский клуб в ближайшем будущем.

«На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «ПСЖ», — сказал Неймар в эфире YouTube-канала «Oh My Goal».

Ранее появлялась информации о том, что французский клуб готов расстаться с бразильским форвардом, если по нему поступит подходящее предложение.

В нынешнем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока «ПСЖ» в € 90 млн. Контракт 30-летнего футболиста сборной Бразилии с французским клубом действует до 2025 года.

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