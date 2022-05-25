«Рубин» ушёл в отпуск и соберётся 10 июня в Казани на клубной базе
Поделиться
Казанский «Рубин» ушёл в отпуск до 10 июня. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Об уходе в отпуск футболистам было объявлено вчера, 24 мая, в ходе общекомандного собрания. Основной состав казанской команды после отпуска соберётся на клубной базе.
Также в сообщении клуба говорится, что к сезону-2022/2023 казанский «Рубин» будет готовиться на своей базе. Напомним, что сезон-2022/2023 «Рубин» проведёт в Футбольной национальной лиге.
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» проиграл дома «Уфе» со счётом 1:2. Это поражение отправило казанцев на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам сезона подопечные Леонида Слуцкого покинули Российскую Премьер-Лигу.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
17:28
-
17:17
-
16:58
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:18
-
16:15
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:59
-
14:52
-
14:52
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:05
Партнерский контент