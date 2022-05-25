«Рубин» ушёл в отпуск и соберётся 10 июня в Казани на клубной базе

Казанский «Рубин» ушёл в отпуск до 10 июня. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Об уходе в отпуск футболистам было объявлено вчера, 24 мая, в ходе общекомандного собрания. Основной состав казанской команды после отпуска соберётся на клубной базе.

Также в сообщении клуба говорится, что к сезону-2022/2023 казанский «Рубин» будет готовиться на своей базе. Напомним, что сезон-2022/2023 «Рубин» проведёт в Футбольной национальной лиге.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» проиграл дома «Уфе» со счётом 1:2. Это поражение отправило казанцев на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам сезона подопечные Леонида Слуцкого покинули Российскую Премьер-Лигу.