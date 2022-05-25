Ротен — о продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»: возможно, Лига 1 обойдёт Примеру

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен поделился мнением о решении нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен».



«То, что Килиан решил остаться, много значит. Это хороший знак для «ПСЖ», ведь Мбаппе, лучший игрок мира, останется там на долгие годы. Нам повезло сохранить Килиана в Лиге 1. Чемпионат должен ценить лучших футболистов. Лучшие игроки часто уходят, когда ими интересуются крупные клубы, но Мбаппе сказал «нет». Он сохранил уверенность в «ПСЖ», а это значит, что он верит, что клуб может стать одним из лучших, а Лига 1 может быть одним из сильнейших чемпионатов Европы.

Возможно, мы обойдём Примеру, потому что я не думаю, что нам есть смысл завидовать клубам, которые занимают третье, четвёртое или пятое место в Ла Лиге. У нас прекрасный чемпионат», — приводит слова Ротена Get French Football News.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе