«Оренбург» — «Уфа»: составы команд на первый стыковой матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на первый стыковой матч чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Уфа».



«Оренбург»: Гошев, Ойеволе, Гойкович, Эктов, Малых, Каплиенко, Аюпов, Полуяхтов, Фамейе, Ковалёв, Обухов.



«Уфа»: Чичкан, Йокич, Журавлёв, Никитин, Плиев, Кабутов, Фищенко, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе. Начало встречи — в 16:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».