«Лион» отпустит полузащитника Уссема Ауара, если получит достойное предложение

«Лион» открыт к продаже полузащитника Уссема Ауара. Французский клуб готов отпустить своего игрока при выполнении определённых условий. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, полузащитник интересен одному итальянскому клубу, который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также игроком интересуются два английских клуба, а один из клубов АПЛ, возможно, сделает предложение о трансфере в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что интерес к Ауару проявляет «Бетис», где уже выступает бывший игрок «Лиона» Набиль Фекир. Также поступали сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Реала Сосьедад».
У Уссема Ауара остаётся один год по действующему соглашению с «Лионом».
В нынешнем сезоне Уссем Ауар провёл за «Лион» 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока «Лиона» в € 30 млн.
- 25 мая 2022
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