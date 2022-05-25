«Лион» отпустит полузащитника Уссема Ауара, если получит достойное предложение

«Лион» открыт к продаже полузащитника Уссема Ауара. Французский клуб готов отпустить своего игрока при выполнении определённых условий. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, полузащитник интересен одному итальянскому клубу, который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также игроком интересуются два английских клуба, а один из клубов АПЛ, возможно, сделает предложение о трансфере в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что интерес к Ауару проявляет «Бетис», где уже выступает бывший игрок «Лиона» Набиль Фекир. Также поступали сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Реала Сосьедад».

У Уссема Ауара остаётся один год по действующему соглашению с «Лионом».

В нынешнем сезоне Уссем Ауар провёл за «Лион» 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока «Лиона» в € 30 млн.