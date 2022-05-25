Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» отпустит полузащитника Уссема Ауара, если получит достойное предложение

«Лион» отпустит полузащитника Уссема Ауара, если получит достойное предложение
Комментарии

«Лион» открыт к продаже полузащитника Уссема Ауара. Французский клуб готов отпустить своего игрока при выполнении определённых условий. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, полузащитник интересен одному итальянскому клубу, который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также игроком интересуются два английских клуба, а один из клубов АПЛ, возможно, сделает предложение о трансфере в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что интерес к Ауару проявляет «Бетис», где уже выступает бывший игрок «Лиона» Набиль Фекир. Также поступали сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Реала Сосьедад».

У Уссема Ауара остаётся один год по действующему соглашению с «Лионом».

В нынешнем сезоне Уссем Ауар провёл за «Лион» 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока «Лиона» в € 30 млн.

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022