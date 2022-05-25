Магомед Оздоев покинул «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев покинул санкт-петербургскую команду, сообщает пресс-служба российского клуба.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи. Спасибо, Мага!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, Оздоев стал игроком «Зенита» в феврале 2018 года. Всего за санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), выигрывал Кубок (сезон- 2019/2020) и два Суперкубка (2020, 2021) страны.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022.