В клубе «СКА-Хабаровск» прокомментировали эпизод с конфликтом Лантратова и болбоя

«СКА-Хабаровск» прокомментировал инцидент с конфликтом вратаря «Химок» Ильи Лантратова и болбоя хабаровского клуба в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ.
«Футбол – один из самых эмоциональных видов спорта. Мы понимаем, что сегодня состоялся важный и ответственный матч для обеих команд. Поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова мы не одобряем, тем более болбой является нашим воспитанником. Но нельзя отрицать тот факт, что вратарь извинился перед мальчиком и подарил свою футболку в знак примирения.
Дальнейшее решение по произошедшей ситуации не в компетенции клуба. Мы считаем, что по данному инциденту должен принимать какие-либо меры в отношении игрока «Химок» контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — написано в заявлении в официальном телеграм-канале клуба.
- 25 мая 2022
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