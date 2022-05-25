«Рубин» подпишет полузащитника «Кубани» Чуперку

«Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником «Кубани» Валерием Чуперкой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В ближайшее время с игроком будет подписан двухлетний контракт.

29-летний полузащитник ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в краснодарскую «Кубань» Валерий Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану». В нынешнем сезоне он провёл за казахстанский клуб 28 матчей и забил четыре мяча.

За краснодарскую «Кубань» 29-летний полузащитник успел провести в этом сезоне четыре матча в чемпионате Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями. Валерий Чуперка имеет гражданство Молдавии и России и является воспитанником тираспольского «Шерифа».