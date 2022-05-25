«Рубин» подпишет полузащитника «Кубани» Чуперку
Поделиться
«Рубин» близок к подписанию контракта с полузащитником «Кубани» Валерием Чуперкой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время с игроком будет подписан двухлетний контракт.
29-летний полузащитник ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в краснодарскую «Кубань» Валерий Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану». В нынешнем сезоне он провёл за казахстанский клуб 28 матчей и забил четыре мяча.
За краснодарскую «Кубань» 29-летний полузащитник успел провести в этом сезоне четыре матча в чемпионате Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями. Валерий Чуперка имеет гражданство Молдавии и России и является воспитанником тираспольского «Шерифа».
Комментарии
- 25 мая 2022
-
17:28
-
17:17
-
16:58
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:27
-
16:18
-
16:15
-
15:54
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:59
-
14:52
-
14:52
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:05
Партнерский контент