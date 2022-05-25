«Продолжайте любить этот клуб!» Магомед Оздоев попрощался с «Зенитом»

Полузащитник Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку. Сегодня, 25 мая, хавбек покинул санкт-петербургский клуб.

«Спасибо за всё, Питер. Хотел поблагодарить всех партнёров, которые находились бок о бок со мной все эти четыре с половиной года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба.

А также хотел бы сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом. Без вас мы не достигли бы такого результата. Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали. Продолжайте так же любить этот клуб!» — написал Оздоев на своей странице в соцсетях.