«Продолжайте любить этот клуб!» Магомед Оздоев попрощался с «Зенитом»
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Полузащитник Магомед Оздоев поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку. Сегодня, 25 мая, хавбек покинул санкт-петербургский клуб.
«Спасибо за всё, Питер. Хотел поблагодарить всех партнёров, которые находились бок о бок со мной все эти четыре с половиной года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба.
А также хотел бы сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом. Без вас мы не достигли бы такого результата. Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали. Продолжайте так же любить этот клуб!» — написал Оздоев на своей странице в соцсетях.
Новость по темеМагомед Оздоев покинул «Зенит»
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