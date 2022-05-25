«Не должен был так поступать». Вратарь «Химок» Лантратов объяснил конфликт с болбоем
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов рассказал о конфликте с болбоем, произошедшем во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1).
«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча. Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку — конфликт уладили (смеётся)», — приводит слова Лантратова «Спорт-экспресс».
Напомним, во время встречи вратарь подмосковной команды толкнул болбоя, после чего юноша упал на землю. После игры Лантратов подошёл к болбою и извинился.
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