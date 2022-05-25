«Рома» — «Фейеноорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал пройдёт в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре», игра начнётся в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».
По сумме двух полуфинальных матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций. В другом полуфинальном противостоянии сошлись французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Во втором матче команды сыграли вничью – 0:0, по сумме двух игр (3:2, 0:0) победу одержал «Фейеноорд».
21 мая «Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью. Таким образом, римляне сыграют в Лиге Европы вне зависимости от результата сегодняшнего матча.
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