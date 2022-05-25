Источник: Гравенберх из «Аякса» перешёл в «Баварию» за € 25 млн

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх продолжит карьеру в «Баварии». Об сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 19-летний футболист перешёл в немецкий клуб. Соглашение Гравенберха с «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Мюнхенцы заплатят за голландца € 25 млн.

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Напомним, Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт нидерландского полузащитника истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов. В нынешнем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач.