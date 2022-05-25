«Худший момент в карьере, я был подавлен». Салах — о поражении в финале ЛЧ с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о поражении в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 с мадридским «Реалом» (1:3). Тогда Салах покинул поле в первом тайме из-за травмы, которую ему нанёс защитник Серхио Рамос.



«Помню, как я уходил с поля. Это худший момент в моей карьере. Тогда я был очень подавлен. Я провёл хороший сезон, команда дошла до финала Лиги чемпионов, но проиграла. Это худшее, что может случиться с футболистом. Я узнал диагноз, когда приехал в больницу. Мы не могли так проиграть», — цитирует Салаха Liverpool Echo.



Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.