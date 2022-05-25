Джано впервые подробно рассказал, как прятался на базе «Спартака», чтобы не лететь на матч

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе впервые рассказал, как прятался на базе красно-белых, чтобы не лететь на матч.

«После «Ростова» я вернулся в «Спартак», куда пришёл Якин. Я тогда был не в форме, потому что летом сломал руку, пропустил дни сборов. Мурат привёл своих игроков ― Эберта и прочих. Я отыграл два матча, а потом сел на лавку игр на десять.



Затем случилась знаменитая история с выездом в Комсомольск-на-Амуре. Я поступил очень плохо, когда отказался туда лететь. Это некрасиво, перед пацанами было стыдно.



Вот полная история: за два матча до вылета у меня болел голеностоп, но МРТ ничего не показывала, а Якин и его тренеры мне не верили: «В России если играешь – надо летать». Один из его помощников сказал мне: «Если даже ногу сломаешь, полетишь». Этот испанец сейчас, кстати, в одном из грузинских клубов работает ― аферист. По итогу я не полетел, но ни в каком шкафчике не прятался. Я просто зашёл в другую комнату на базе и там сидел.



Пацаны искали меня, но не нашли, на звонки я не отвечал, а потом они уехали. Меня оштрафовали, перевели в дубль, но это меня многому научило. Так нельзя поступать.



Но, кстати, только в Финляндии увидели мою травму голеностопа, сделали операцию. Я в итоге пять месяцев пропустил», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.