РФС запускает футбольный фестиваль для девочек

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» пройдёт с 1 июня по 28 августа в 22 городах страны. Он организован РФС в партнёрстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ. Фестиваль создан, чтобы популяризировать футбол среди девочек и привлечь новых футболисток в академию.



Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдёт как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто ещё никогда не играл в футбол. Для одних это возможность получить игровую практику без давления и ориентации на результат. Для других – знакомство с футболом и проба своих сил в атмосфере праздника и комфортной обстановке.



В программе фестиваля – дружеские турниры, тренировки, мастер-классы, автограф-сессии. Программа разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества, важные в игре с мячом. Все участницы получат памятные награды.



В фестивале примут участие клубы РПЛ, Суперлиги и ФНЛ, а также тренеры сборных команд, знаменитые футболисты и футболистки. У девочек будет возможность посетить мастер-классы и провести совместные тренировки со звёздами.



Фестиваль объединит 22 российских города:



1 июня – Нижний Новгород – Федерация футбола Нижегородской области

4 июня – Жигулёвск – АНО «ФК «Акрон»

11 июня – Пермь – Академия «Звезда – 2005»

11 июня – Красноярск – ФК «Енисей»

14 июня – Уфа – АНО ФК «Уфа»

18 июня – Ярославль – ЧУ ДО ЦПЮФ ФК «Шинник»

18 июня – Краснодар – ГБУ ДО КК ДЮСШ «Академия футбола»

25 июня – Москва – АНО «ФА «Динамо» им. Л.И. Яшина

26 июня – Калининград – АНО ЦПМФ ФК «Балтика»

2 июля – Тула – Академия ПФК «АРСЕНАЛ»

10 июля – Воронеж – АФК «ФАКЕЛ»

22 июля – Казань – ООО «ФК «Рубин»

13 августа – Астрахань – АНО «СФК «Волгарь»

14 августа – Самара – ФК «Крылья Советов»

17 августа – Санкт-Петербург – ФК «Зенит»

23 августа – Москва – «Торпедо Москва»

27 августа – Новосибирск – ФК «Новосибирск»

27 августа – Оренбург – Академия «ФК «Оренбург»

27 августа – Волгоград – ГАУ ВО «СК «Ротор»

27 августа – Тюмень – АНО «Футбол-Хоккей»

28 августа – Ростов-на-Дону – АО ФК «Ростов»

28 августа – Адлер – ФК «Сочи»

28 августа – Томск – ФК «Томь»

28 августа – Москва –ФК «Строгино».

«Женский футбол — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально. Посмотрите, как стремительно развивается женский футбол в России, как нарастает его популярность: год от года всё больше девушек и девочек начинают приходить в наш вид спорта, на всех уровнях футбола появляются новые команды, трансляции топовых матчей показывает федеральное ТВ, увеличивается интерес СМИ и аудитории. Проект «Мы в игре. Лето» в 22 городах России — это ещё одна возможность для девочек попробовать себя в футболе и полюбить его», — цитирует Полину Юмашеву, председателя комитета женского футбола РФС, официальный сайт организации.