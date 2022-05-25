РФС запускает футбольный фестиваль для девочек

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» пройдёт с 1 июня по 28 августа в 22 городах страны. Он организован РФС в партнёрстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ. Фестиваль создан, чтобы популяризировать футбол среди девочек и привлечь новых футболисток в академию.
Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдёт как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто ещё никогда не играл в футбол. Для одних это возможность получить игровую практику без давления и ориентации на результат. Для других – знакомство с футболом и проба своих сил в атмосфере праздника и комфортной обстановке.
В программе фестиваля – дружеские турниры, тренировки, мастер-классы, автограф-сессии. Программа разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества, важные в игре с мячом. Все участницы получат памятные награды.
В фестивале примут участие клубы РПЛ, Суперлиги и ФНЛ, а также тренеры сборных команд, знаменитые футболисты и футболистки. У девочек будет возможность посетить мастер-классы и провести совместные тренировки со звёздами.
Фестиваль объединит 22 российских города:
1 июня – Нижний Новгород – Федерация футбола Нижегородской области
4 июня – Жигулёвск – АНО «ФК «Акрон»
11 июня – Пермь – Академия «Звезда – 2005»
11 июня – Красноярск – ФК «Енисей»
14 июня – Уфа – АНО ФК «Уфа»
18 июня – Ярославль – ЧУ ДО ЦПЮФ ФК «Шинник»
18 июня – Краснодар – ГБУ ДО КК ДЮСШ «Академия футбола»
25 июня – Москва – АНО «ФА «Динамо» им. Л.И. Яшина
26 июня – Калининград – АНО ЦПМФ ФК «Балтика»
2 июля – Тула – Академия ПФК «АРСЕНАЛ»
10 июля – Воронеж – АФК «ФАКЕЛ»
22 июля – Казань – ООО «ФК «Рубин»
13 августа – Астрахань – АНО «СФК «Волгарь»
14 августа – Самара – ФК «Крылья Советов»
17 августа – Санкт-Петербург – ФК «Зенит»
23 августа – Москва – «Торпедо Москва»
27 августа – Новосибирск – ФК «Новосибирск»
27 августа – Оренбург – Академия «ФК «Оренбург»
27 августа – Волгоград – ГАУ ВО «СК «Ротор»
27 августа – Тюмень – АНО «Футбол-Хоккей»
28 августа – Ростов-на-Дону – АО ФК «Ростов»
28 августа – Адлер – ФК «Сочи»
28 августа – Томск – ФК «Томь»
28 августа – Москва –ФК «Строгино».
«Женский футбол — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально. Посмотрите, как стремительно развивается женский футбол в России, как нарастает его популярность: год от года всё больше девушек и девочек начинают приходить в наш вид спорта, на всех уровнях футбола появляются новые команды, трансляции топовых матчей показывает федеральное ТВ, увеличивается интерес СМИ и аудитории. Проект «Мы в игре. Лето» в 22 городах России — это ещё одна возможность для девочек попробовать себя в футболе и полюбить его», — цитирует Полину Юмашеву, председателя комитета женского футбола РФС, официальный сайт организации.
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