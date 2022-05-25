Р. Билялетдинов предположил, куда может перейти Оздоев после ухода из «Зенита»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, куда может перейти полузащитник Магомед Оздоев после ухода из «Зенита».

«Оздоеву осенью исполнится 30 лет — ещё играть и играть. Возможно, не устраивало положение в клубе. Наверное, поэтому уходит. Много лет провёл в «Зените», выиграл несколько чемпионств. Ясно, что следующую часть карьеры ему хочется играть. Где я бы хотел его видеть? На футбольном поле (смеётся). Хочу, чтобы он играл. Самое главное, какая у него мотивация.

Закрыть сиюминутные проблемы он способен даже в серьёзном чемпионате. Дальше уже работа его агента и окружения. В российском чемпионате его сложно представить. В «Локомотив» он вряд ли вернётся. А что остаётся… «Сочи»? Может быть, перейдёт в «Сочи». Нобоа же там играет. Неплохой вариант», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.