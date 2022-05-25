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Р. Билялетдинов предположил, куда может перейти Оздоев после ухода из «Зенита»

Р. Билялетдинов предположил, куда может перейти Оздоев после ухода из «Зенита»
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов предположил, куда может перейти полузащитник Магомед Оздоев после ухода из «Зенита».

«Оздоеву осенью исполнится 30 лет — ещё играть и играть. Возможно, не устраивало положение в клубе. Наверное, поэтому уходит. Много лет провёл в «Зените», выиграл несколько чемпионств. Ясно, что следующую часть карьеры ему хочется играть. Где я бы хотел его видеть? На футбольном поле (смеётся). Хочу, чтобы он играл. Самое главное, какая у него мотивация.

Закрыть сиюминутные проблемы он способен даже в серьёзном чемпионате. Дальше уже работа его агента и окружения. В российском чемпионате его сложно представить. В «Локомотив» он вряд ли вернётся. А что остаётся… «Сочи»? Может быть, перейдёт в «Сочи». Нобоа же там играет. Неплохой вариант», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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