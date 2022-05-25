Джано: Эмери не включил в заявку на ЛЧ. Великий тренер, но можно же рассказать почему?
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе оценил тренерский талант бывшего наставника красно-белых Унаи Эмери.
«Однажды при Эмери я был на грани нервного срыва, когда он не включил меня в заявку на Лигу чемпионов. Тренируешься, готовишься, приходишь в раздевалку, а твоей футболки нет. У меня из-за этого чуть испортились отношения с Унаи, потому что он ничего не объяснил. Он думал, что самый молодой поймёт. Сейчас Эмери великий тренер, вопросов нет, но можно же рассказать, почему ты принял такое решение?» — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В текущем сезоне «Вильярреал» под руководством испанца в полуфинале Лиги чемпионов встречался с «Ливерпулем».
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