«Я на базе разбил всё: телевизоры, комнату». Джано рассказал, как узнал о смерти отца

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о реакции на уход из жизни своего отца.

«Через некоторое время при Эмери я классно заиграл, а потом у меня умер отец. Я был в «Тарасовке», мне позвонил дядя и сказал: «Скоро приедем к тебе». Я уже в тот момент почувствовал, что что-то случилось. Дядя и друг отца приехали в Москву, сообщили мне об этом. Я на базе разбил просто всё: телевизоры, комнату.



Момент потери папы не передать словами, потому что в тот момент я потерял опору, потерял человека, с которым я мог советоваться. У меня был срыв, я принимал таблетки, ездил к психологу. Первые два года после смерти отца прошли будто в тумане, меня это прибило. Неплохо было только в аренде в «Ростове», где мне постоянно доверяли», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.