Широков: «Оренбургу» было нечего терять с «Уфой». Всё потеряли, отдав преимущество в ФНЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о первом переходном матче за право играть в Российской Премьер-Лиге между «Оренбургом» и «Уфой» (2:2).
«Оренбургу» было нечего терять. Они и так уже всё потеряли, разбазарив преимущество, которое у них было в чемпионате. Здесь проигрывали 0:2, поэтому ничего не оставалось, кроме как пойти вперёд — как оказалось, удачно. В концовке «Оренбург» контролировал ход матча.
Преимущество «Оренбурга» во втором матче в том, что на них меньшее давление? Не факт. «Уфа» всё-таки дома, прекрасно себя чувствуют, будут играть также на контратаках. Сейчас же нет правила выездного гола, поэтому будут чувствовать себя комфортно.
Шансы равные. Если «Оренбург» будет действовать как в концовке, то у «Уфы» могут быть неприятности, а «Оренбург» может выиграть. Уже терять точно нечего, поэтому могут раскрепоститься и сыграть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 мая 2022
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