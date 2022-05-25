Широков: «Оренбургу» было нечего терять с «Уфой». Всё потеряли, отдав преимущество в ФНЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о первом переходном матче за право играть в Российской Премьер-Лиге между «Оренбургом» и «Уфой» (2:2).

«Оренбургу» было нечего терять. Они и так уже всё потеряли, разбазарив преимущество, которое у них было в чемпионате. Здесь проигрывали 0:2, поэтому ничего не оставалось, кроме как пойти вперёд — как оказалось, удачно. В концовке «Оренбург» контролировал ход матча.



Преимущество «Оренбурга» во втором матче в том, что на них меньшее давление? Не факт. «Уфа» всё-таки дома, прекрасно себя чувствуют, будут играть также на контратаках. Сейчас же нет правила выездного гола, поэтому будут чувствовать себя комфортно.



Шансы равные. Если «Оренбург» будет действовать как в концовке, то у «Уфы» могут быть неприятности, а «Оренбург» может выиграть. Уже терять точно нечего, поэтому могут раскрепоститься и сыграть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.