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Руслан Агаларов предположил, за счёт чего «Оренбург» переломил ход матча с «Уфой»

Руслан Агаларов предположил, за счёт чего «Оренбург» переломил ход матча с «Уфой»
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Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов предположил, за счёт чего «Оренбург» переломил ход первого переходного матча чемпионата России с командой из Башкортостана (2:2).

«Счёт 2:0 был бы намного комфортнее при ответной игре. Вся борьба впереди. Надо готовиться, настраиваться на серьёзную игру и решать задачу.

За счёт чего «Оренбург» переломил ход матча? Может быть, счёт чуть успокоил «Уфу». «Оренбург» тоже прибавил в концовке. Надо отдать им дань уважения, что они при счёте 0:2 не сложили руки и бились до последнего. Они хотели в домашнем матче переломить ход и у них это получилось. Ответная игра будет очень сложной для обеих команд», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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