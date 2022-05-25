Руслан Агаларов предположил, за счёт чего «Оренбург» переломил ход матча с «Уфой»

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов предположил, за счёт чего «Оренбург» переломил ход первого переходного матча чемпионата России с командой из Башкортостана (2:2).

«Счёт 2:0 был бы намного комфортнее при ответной игре. Вся борьба впереди. Надо готовиться, настраиваться на серьёзную игру и решать задачу.



За счёт чего «Оренбург» переломил ход матча? Может быть, счёт чуть успокоил «Уфу». «Оренбург» тоже прибавил в концовке. Надо отдать им дань уважения, что они при счёте 0:2 не сложили руки и бились до последнего. Они хотели в домашнем матче переломить ход и у них это получилось. Ответная игра будет очень сложной для обеих команд», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.