«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря «Валенсии» и сборной Грузии

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, грузин привлёк к себе внимание нескольких английских команд, в том числе «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» могут взять Мамардашвили в качестве второго вратаря в случае ухода Дина Хендерсона. «МЮ» уже связался с агентами голкипера, чтобы узнать его запросы.
«Валенсия» хочет продлить контракт с вратарём и увеличить в нём сумму отступных, которая сейчас равна € 20 млн.
Мамардашвили выступает за «Валенсию» с июля 2021 года, где он изначально играл на правах аренды из тбилисского «Динамо», но затем «летучие мыши» выкупили футболиста. Действующее соглашение вратаря с «Валенсией» рассчитано до июня 2024 года.
- 25 мая 2022
-
20:39
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
17:28
-
17:17
-
16:58
-
16:56
-
16:52