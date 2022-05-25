«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря «Валенсии» и сборной Грузии

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.



По информации источника, грузин привлёк к себе внимание нескольких английских команд, в том числе «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» могут взять Мамардашвили в качестве второго вратаря в случае ухода Дина Хендерсона. «МЮ» уже связался с агентами голкипера, чтобы узнать его запросы.



«Валенсия» хочет продлить контракт с вратарём и увеличить в нём сумму отступных, которая сейчас равна € 20 млн.



Мамардашвили выступает за «Валенсию» с июля 2021 года, где он изначально играл на правах аренды из тбилисского «Динамо», но затем «летучие мыши» выкупили футболиста. Действующее соглашение вратаря с «Валенсией» рассчитано до июня 2024 года.